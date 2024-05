Catarina Miranda chora. A «grupeta» tenta fazer as pazes, mas em vão: «Gente fingida!»

Panelo, Margarida, André e Gabi tentam fazer as pazes com Catarina, mas sem sucesso: «Odeio gente ingrata»

No Big Brother, o ambiente entre Catarina Miranda e o seu grupo já teve melhores dias. Depois da gala do último domingo, Catarina Miranda está claramente em rutura com os membros da chamada «grupeta».

Catarina Miranda não gostou da escolha de Panelo, que decidiu dar a carta da mãe a Margarida Castro e colocá-la a ela na cozinha. Desde ai que os atritos entre o grupo e Miranda se intensificaram.

Em conversa com Inês Morais e Gil Teotónio, Catarina Miranda desabafou sobre a sua tristeza. «A partir da gala de ontem a minha postura mudou. Estou triste. Eu não confio em ninguém. A única pessoa que eu confiava era o Kika, que já não esta cá. Eu sabia que isto me ia acontecer, mas eu pensava que o Kika ia cá estar. Enfim», disse.

«Pode ser que amanhã tenhas uma boa notícia», tentou animar Gil. «Não tens nada com que te preocupar», disse Inês.

«Depois de tudo o que já me fizeram aqui. Não há pessoa mais leal neste jogo. Já tive aqui toda a gente contra mim e sempre mantive a minha opinião. Já não podia carregado no João 500 vezes. Eu nunca pisei ninguém (…) Estarem a virar-se todos contra mim. Se precisar de ficar aqui sozinha, eu fico, não tenho problemas nenhuns com isso», acrescentou Catarina Miranda.

«Eu sabia que ia acabar sozinha, pelo jogo que eu faço e pelas pessoas serem maldosas. Por isso, eu não conto nada da minha vida. (…) Sempre me dei bem com o Fábio, não fosse a Sampaio (…) Eu é que tenho de acender o holofote para toda a gente, as pessoas criticam-me tanto, não sabem acender a luz delas próprias. Odeio pessoas assim. Super sei aplaudir a vez dos outros. Sempre fico contente com os meus amigos quando eles conseguem alguma coisa que eu também gostaria»., disse ainda, explicando a razão de ter uma personagem no jogo: «Por isso é que prefiro ter um personagem. Se eu fosse a Miranda já não estava cá, já me tinha passado. Não gosto que falem pelas costas. Odeio isso. Não gosto de pessoas que dizem que eu rebaixo os outros, porque eu não sou assim».

«Esse teu personagem consome-te. Estás tão nele que ficas cega e dizes coisas…», tenta alertar Inês Morais. «Eu sinto que não gostam de mim, no sentido que têm inveja do meu jogo. Isso não se deve fazer (…) Às vezes tenho vontade de desaparecer daqui. Ingratos, não tenho mesmo paciência!».

Nesse momento, a «grupeta» dirige-se a Catarina Miranda e tenta fazer as fazes. Gabriel dá-lhe mesmo um beijo, mas a concorrente afasta-os zangada.

«É pena só ser amiga para umas coisas e não ser para outras. Vocês falam todos mal de mim nas costas e não me dizem nada. O que eu mais gosto é de gente fingida!», atira, fechando a porta ao grupo e regressando à cozinha.