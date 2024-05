Vídeo de agressões entre José Castelo Branco e Pedro Pico torna-se viral. Ex-concorrente dá a sua versão

Esta manhã, no programa «Dois às 10», os comentadores da atualidade estiveram a comentar sobre o caso polémico da alegada agressão de José Castelo Branco a Betty.

Cristina Ferreira começou por comentar: «Este caso é um bocadinho mais difícil dos casos que nós vamos falando aqui de violência doméstica, porque é uma perceção pública deles enquanto casal. Havia uma perceção pública contrária àquela que existe agora. O Cláudio esteve em casa deles várias vezes e elogiando o facto do Zé ser um cuidador da Betty, o que causa em nós a dificuldade e complexidade que nos leva a quem não acredita dizer que não acredita e a quem acha que pode ter acontecido»

Segundo a investigação, Betty terá revelado episódio violento à equipa médica e a um amigo. Pediu ainda para José Castelo Branco não entre mais no seu quarto do hospital.

Recentemente, tem circulado um vídeo nas redes sociais onde se pode ver José Castelo Branco a agredir Pedro Pico e vice-versa. Pedro Pico esclareceu publicamente o que aconteceu: «O vídeo que acabaram de ver é o Zé a agredir-me na porta do palacete. A casa pertence somente à Betty e se a Betty falecer um dia, o Zé não tem a casa, vai para o filho, o Roger. Eu queria dizer-vos que estou há dois anos e meio em silencio, porque eu não me queria envolver em polémicas. O que importa é eu dizer-vos que quando me bateu foi porque disse ‘Zé, toda a gente vai saber que tens batido na Betty. A Betty está neste momento no hospital. O Ministério Público não deixa o José Castelo Branco entrar no quarto para a ver e a Betty chamou a GNR porque quer-se afastar do marido».