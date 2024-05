Concorrentes voltam a ser sancionados pelo 'Big'. Saiba o motivo e qual a sanção aplicada!

Hoje, dia 6 de maio, os concorrentes do Big Brother 2024 recebem uma sanção. As regras são para cumprir e parece que os concorrentes 'insistem' em não as cumprir. O motivo da sanção de hoje foi o facto de Catarina Miranda, que não é aliada da líder, ou seja, não tem permissão para entrar no quarto dos privilégios, pegou num banco e sentou-se à conversa com os colegas, pelo menos durante uma hora.

Contudo, não foi a única que 'pecou'. Os concorrentes que testemunharam este comportamento não reagiram e não chamaram à atenção de Catarina Miranda.

Por estes motivos, o quarto do líder está, até ordem em contrário, interdito. O líder e os aliados de Inês Morais estão proibidos de entrar no quarto. Veja o momento, aqui: