Setembro começa «da pior forma» para Sónia Jesus: «Fui parar ao hospital...»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais para revelar algumas «peripécias» do início do mês de setembro, que começou de forma difícil.

«O mês não começou da melhor forma, hoje já está tudo ok, mas ontem começou da pior forma. Fui parar ao hospital com o Fabian (filho mais novo), porque ele decidiu atirar-se do berço abaixo», referiu nas stories do Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Foi algo assim inacreditável, ainda estou a tentar entender como é que ele se atirou, mas graças a Deus está bem».

«Fomos para o hospital, estive lá seis a sete horas, ele esteve em observação, mas está tudo bem. Não começou da melhor forma, de facto, mas já foi ontem, hoje já está tudo bem graças a Deus», rematou Sónia Jesus.

Veja o vídeo em cima!