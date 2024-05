António Bravo imita visual de Jacques Costa e faz esclarecimento: «Antes que me caiam em cima»

No passado dia 14 de maio, António Bravo marcou presença no ‘Big Brother- Extra’ ao lado da apresentadora Marta Cardoso e dos comentadores Diana Lopes e Inês Simões.

Antes de começarem a comentar o reality-show, Marta Cardoso reparou no novo visual de António Bravo e não hesitou em pedir uma explicação ao ex-concorrente: «Queres falar da inspiração desse look?». António Bravo revela que se inspirou no visual de Jacques Costa e explica : «Estas galas do Big Brother têm sido bastante inspiradoras, o jogo não passa só lá dentro, também cá fora. Obrigado Jacques por esta inspiração».

E, para antecipar as críticas, acrescenta: «Antes que me caiam em cima, eu fiz questão de mandar uma mensagem à Jacques a agradecer a inspiração, antes de entrar em direto. Por isso, cada vez que a Jacques arrojar numa gala eu hei-de inspirar-me e hei-de arrojar também aqui».

Veja o momento, aqui: