Exclusivo: Catarina Miranda revela reação da avó à situação do copo! Saiba tudo

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

Durante a gala de sábado, dia 18 de maio, Catarina Miranda marcou presença em estúdio para assistir juntamente de outros ex-concorrente e a avó Rosário.

No início do programa, o apresentador pediu à ex-concorrente para que se juntasse a si e foi assim que começou uma forte discussão entre Catarina Miranda e o comentador e ex-vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro. Junto a Cláudio, Catarina começou por atirar a Zaza:

«Queiram ou não, eu vou ser sempre até ao programa terminar, o assunto é Miranda».

O bate boca não tardou a acontecer! Catarina Miranda não poupou nas duras críticas ao comentador: «Sou Catarina Miranda. Não é Miguel Vicente nem Savate. É Catarina Miranda, prazer», ao que Francisco Monteiro responde: «Obrigado por estares aqui connosco. O estúdio ficou mais brilhante com a tua presença e prefiro muito mais ter-te aqui do que dentro da casa (...) Dizes que eu te rebaixei, consegues-me dar um bom exemplo?».

Veja aqui a discussão completa e todas as reações em estúdio ao momento tenso:

Recorde-se que Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother durante a Emissão Especial de dia 16 de maio, após ter tido uma atitude considerada «de uma agressividade inaceitável» pelo anfitrião do reality show.

Recorde aqui o momento em que o Big Brother comunicou a sua decisão ao grupo:

No final da gala, estivemos à conversa com Catarina Miranda. A ex-concorrente fez um balanço dos primeiros dias fora da casa mais vigiada do país e revelou os seus planos para o futuro fora do jogo.

Catarina Miranda começou por dizer: «O assunto continua a ser Miranda, eles fazem-me viva dentro do jogo».

A avó Rosário foi uma grande defensora de Catarina Miranda e a ex-concorrente revelou como foi a reação da familiar perante a situação do copo, que ditou a sua expulsão do programa.

«Como é que ela reagiu à situação do copo?», questionou a repórter digital do Big Brother.

«O país esteve em choque... A minha avó não é diferente e é minha avó», começou por revelar Catarina Miranda.

«Tudo tem um motivo para acontecer e a 'Miranda' nunca ficará por aqui (...) A Miranda não vai desaparecer assim do mapa», garantiu ainda.

Veja a entrevista completa aqui: