Após ser expulsa, Catarina Miranda tem primeira interação com os fãs: «Contem-me tudo amores!»

No Big Brother, uma reação de Catarina Miranda a uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável, mudou completamente o rumo do jogo. Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda atirou um copo e estilhaçou-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

O Big Brother viu este comportamento como imperdoável, violando regras do programa, acabando por tomar a decisão de expulsar Miranda. Esta teve um ataque de ansiedade, enquanto a casa toda estava de boca aberta, refugiando-se com Gabriel Sousa no confessionário.

Esta manhã, a ex-concorrente do Big Brother esteve à conversa com Cristina Ferreira onde fez um rescaldo da sua expulsão. Após a entrevista com Cristina Ferreira no «Dois às 10», Catarina Miranda recorreu às redes sociais onde fez um agradecimento especial à apresentadora: «Farei de tudo para chegar ao teu nível e te honrar. Obrigada por tudo», escreveu juntamente com uma sequência de fotografias ao lado de Cristina Ferreira.

Catarina Miranda publicou ainda no Instagram um post a interagir com os fãs: «De volta ao mundo real. Quem acompanhou a minha conversa com a @dailycristina no @doisas10tvi? O que acharam? Contem-me tudo amores!»