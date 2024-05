Márcia Soares reage com indiferença às críticas negativas: «Juro que é tão isto»

Márcia Soares, terceira classificada da edição de 2023 do «Big Brother», é agora comentadora nas galas da edição de 2024 do reality show, juntamente com Francisco Monteiro, ex-colega e vencedor da edição. Os comentários e opiniões fortes de ambos têm-lhes rendido algumas críticas, mas Márcia reagiu no seu Instagram com indiferença às mesmas.

A comentadora partilhou com os seguidores uma mensagem deixada por um fã no X, antigo Twitter, sobre a própria. «Eu não falo por ela, mas eu diria que é uma mulher resolvida e com opinião própria. Sempre o foi. Diria mais que 'she couldn't care less' ['ela não poderia importar-se menos', em tradução literal]. Democracia = cada um tem a liberdade de pensar o que quiser. Lancem o hate que quiserem. Ela está rodeada de amor», pode ler-se na publicação original.

Márcia Soares reforçou as palavras do apoiante com a simples frase: «Juro que é tão isto».