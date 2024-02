António Bravo implacável com Noélia Pereira: «Resume-te à tua insignificância»

Há 2h e 6min

No Big Brother - Desafio Final, é agora a vez de Noélia fazer escolhas e começa por dizer que o jogo de Savate está a fazer confusão a muita gente, anda na boca de quase todos. O BB pergunta a Carlos se o Savate lhe faz confusão, ao que ele responde "a mim nenhuma". Noélia não diria, tendo em conta a carta que ele lhe deixou ontem. Atribui também a Carlos "viu-se grego e explicou-se mal". Deu o dito por não dito na dinâmica dos correios. Acrescenta que Carlos nunca tomou grande posição em relação a Miguel e ontem saiu em defesa dele, afinal já só Savate era culpado de tudo. Admite que tinha uma opinião de Carlos quando ele entrou e ontem essa postura mudou. Ficou um bocadinho de pé atrás e por isso diz que ele é "para inglês ver".

Savate diz que concorda com tudo o que Noélia disse. Entretanto António sussurra e diz “como se pode levar a sério”. Nisto, Noélia lembra-se que também quer pôr a cara do colega no quadro, pois ele fala chinês e está farta de o ouvir dizer que ela é galinha. Aos gritos, Noélia diz que António goza com tudo o que ela diz, mas também é para o lado que dorme melhor. Decide então imitar uma galinha e Bárbara e Patrícia riem-se. António não gosta nada da maneira como Noélia fala para ele e pede-lhe para ela se resumir à sua insignificância. Savate diz “lol” e pede para Noélia o meter no rei, já que ele se acha superior aos outros.

António sabe perfeitamente qual a narrativa que se está a formar e independentemente do que esta "senhora" e este "senhor" disserem, vai ser virado contra e a partir de hoje não vai dar mais troco. Não é parvo nenhum e sabe qual o desfecho que isto vai ter.