Momento tenso no pós gala entre Catarina Miranda e Fábio Caçador: «És um reles»

A cadeira quente do pós gala foi bem intensa. Catarina Miranda e Fábio Caçador viveram um momento tenso, após a concorrente de Almeirim ter dito que o alentejano é «reles».

«Tu és um reles, és um triste», atirou Catarina Miranda para Fábio Caçador.

«Tu tentas efetivamente fazer bullying com as pessoas (…) Continua a ofender: ‘triste, reles’ (…) dá-te prazer ofender as pessoas?», questiona Caçador.

«Tu és agressivo, dá-te prazer ser agressivo?», argumenta Miranda.

«Tu não precisas rebaixar os outros para te enalteceres, ofender, chamar nomes, não precisas!», diz Caçador.

Miranda insiste: «És um triste, olha o ponto a que tu chegaste».

Fábio Caçador continua a dar a sua opinião e diz sentir-se ofendido: «Tu consegues ser a Catarina Miranda e estar bem na vida sem rebaixar as pessoas (…) Sinto-me ofendido, sinto-me triste por sermos obrigados conviver com uma pessoa que chama nomes a toda a gente, ofende toda a gente. É uma pessoa má com a maior parte das pessoas ou, pelo menos já foi com todas as pessoas aqui dentro desta casa. A maior parte das vezes eu tenho tentado, inúmeras vezes, dar-me bem com a Miranda, inúmeras e só Deus sabe o esforço o que eu tenho feito para ter uma relação cordial e boa com ela».