Arthur Almeida comenta postura de Catarina Miranda no jogo: «Quero mesmo acreditar (...) que é uma personagem»

Arthur Almeida foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do «Big Brother», este domingo, dia 5 de maio.

Esta quinta-feira, 9 de maio, Arthur esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa do «Goucha».

O ex-concorrente fez um balanço do seu percurso no programa, tendo falado ainda de Catarina Miranda, concorrente que tem gerado mais polémica. «Quero mesmo acreditar que a Miranda não é aquilo, que é uma personagem».

Apesar de reconhecer o talento como jogadora, Arthur Almeida não concorda que a colega seja vencedora: «No meu ponto de vista vejo sempre que o bem vai vencer o mal, independentemente da situação. (...) Uma pessoa que causa intriga nunca vai ser bem vista. É uma excelente jogadora e toda a gente sabe disso», justificou.

«Ela manda naquela casa. As pessoas fazem o que ela quer», concluiu.