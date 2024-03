Em lágrimas, Ana Barbosa recorda críticas do falecido pai e reage: «Trazia-o apenas uma hora para lhe mostrar que não sou nenhuma burra»

No «Goucha», recebemos Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021 e terceira finalista do Big Brother - Desafio Final. A ex-concorrente explica-nos como encara as opiniões negativas sobre si e não contém a emoção ao explicar o porquê de agir de determinadas formas, tendo em conta a sua infância marcada pela violência doméstica. A nossa convidada revela que gostaria de ter uma hora com o seu pai, e explica-nos o porquê. Recorde-se que o pai de Ana Barbosa já faleceu.