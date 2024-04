João Oliveira suspeita que Catarina Miranda tenha sabotado a prova semanal! Veja aqui as opiniões

Os concorrentes não são bem-sucedidos na tarefa semanal e todos se demonstram bastante desapontados. O João partilha com a Margarida que suspeita que a Catarina tenha sabotado a prova e a líder conta à chef que, por sua vez, se mostra revoltada e com vontade de “dar um murro na cabeça do João”. Na sala, os concorrentes tentam perceber se a Catarina terá ou não boicotado a prova. No confessionário, a Margarida e a Catarina fazem as compras da semana e a chef, irritada, queixa-se que a Daniela lhe faz a vida num inferno até nas compras, já que vão gastar com ela vários BB´s para comprar a sua carne halal.