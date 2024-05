Ciúmes na casa? Renata Andrade e Daniela Ventura entram em debate aceso... E o motivo é David Mauríco! Veja a discussaõ

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Na casa mais vigiada do país, são inúmeros os momentos de tensão. Os concorrentes mostram-se cada vez mais intolerantes e as discussões são infinitas. Estalou um novo conflito entre Daniela Ventura e Renata Andrade. As duas envolveram-se num bate-boca com duras críticas e acusações. Saiba aqui tudo o que se passou entre as concorrentes.

No dia 6 de maio, durante a emissão especial com Cláudio Ramos, o anfitrião da casa questionou a Renata Andrade que contas é que a concorrente tem para ajustar com Daniela a respeito de David, ao que Renata responde: «Não acho que isto seja um conflito» A verdade é que os ânimos exaltaram-se e as duas entraram num bate-boca aceso sobre a relação de Daniela com David: «A Renata só se dirige a mim para picar ou provocar».

Os concorrentes enfrentam nova dinâmica: «Quem está em divida com o grupo ou com um dos seus colegas?». Renata Andrade esclarece a sua proximidade com David Maurício e a reação de Daniela Ventura. Seguiram-se momentos de tensão entre as colegas. Daniela Ventura «rasgou» Renata Andrade e atirou: «Ela não perde uma oportunidade para picar». Veja aqui a resposta da nortenha

Renata Andrade afirma que Daniela Ventura se intromete sempre que a concorrente tenha conversar a «sós» com David Maurício e a muçulmana responde: «Mas o que é que tu tens para dizer ao David que não posso escutar», ao que Renata responde: «Mas porque é que não posso ter uma conversa a sós com o David?» Durante a discussão, David riu-se e não comentou.

O conflito continuou e a nortenha afirmou que Daniela Ventura é a sombra de David Mauríco, ao que responde: «Quem se quiser aproximar do David, aproxima-se. Só que parece que vocês também se querem aproximar do David a solo. Eu não sei qual é o problema de vocês também falarem comigo (...) Não sei que conversas é que a Renata quer ter com o David que eu não posso estar lá.» Renata não tardou a levantar a voz: «Se eu quiser falar com ele a sós eu vou falar com ele.»

Ainda: Daniela mostra-se com ciumes de Renata e desabafa com Gil e Inês Morais.