Depois das emoções fortes da Gala, a sós com o David, a Daniela mostra-se bastante insegura quanto à sua postura no jogo receando não conseguir chegar à final. A angolana compara-se aos outros colegas referindo que de si só destacam características negativas, no entanto, o amigo especial reforçar que a Daniela é a protagonista da casa.