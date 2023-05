Cinha Jardim sobre enfarte: «Sempre a acreditar que eu não vou morrer, eu ainda preciso de cá ficar»

Da elegância à irreverência: veja todos os looks, das galas d'O Triângulo, de Bruna Gomes!

Dia 2 de maio, Cinha Jardim sofreu um enfarte do miocárdio. A comentadora este no Goucha a recordar o momento: «Estás nas mãos dos médicos sempre a acreditar que eu não vou morrer, eu ainda preciso de cá ficar, sempre a rezar que eu preciso de cá ficar.».

A comentadora desvalorizou o facto de se andar a sentir cansada: «A minha justificação era a vida agitada que eu levo».

Cinha Jardim recorda que no dia do enfarte acordou a sentir-se bem, e estava no carro a conduzir quando sofreu o enfarte do miocárdio: «Senti um apagar de tudo, vi escuro e pronto ja não senti mais nada. Caí para a frente e nunca mais me lembrei de nada».

Cinha Jardim faz agradecimento especial às pessoas que a ajudaram e aos médicos que a cuidaram: «As pessoas aperceberam-se que eu não estava bem, tiraram-me do carro e deitaram-me no passeio. Perceberam que eu estava inanimada.».

A comentadora recorda que o momento mais frágil foi quando as filhas chegaram ao hospital «Quando as minhas filhas vieram desmanchei-me a chorar».

«Não me sinto recuperada a 100%», afirma Tinha Jardim, reforçando que necessita agora de ter alguns cuidados com a sua saúde.