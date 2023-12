Cláudio Ramos para Cristina Ferreira: «Eu não volto a estar na cama com uma mulher»

De loira a morena! Cristina Ferreira faz mudança de look radical!

Hilariante: Cláudio Ramos muda de «estilo»? Veja as imagens

Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz juntam-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para as «Conversas de Café» no Dois às 10.

Falando das polémicas mais marcantes de 2023, Cristina Ferreira questiona: «Achas possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo?», Cláudio Ramos responde: «Sim, completamente possível, eu preferia muito mais que o meu namorado ou fosse quem fosse me dissesse eu estou a gostar de outra pessoa, mas ainda estou apaixonado por ti, e eu conversaria com ele e logo decidiríamos». Cláudio Ramos explica que seria uma «conversa aberta» e não uma relação aberta.

No decorrer da conversa, a apresentadora explica: «Há pessoas que se apaixonam por outras que conhecem, às vezes nem é paixão física, é paixão mental, tornam-se amigas», e, Cláudio Ramos acrescenta: «Às vezes tens saudades dessas pessoas e não tens saudades das pessoas com quem estás na cama, tens saudades de colegas de trabalho, tens saudades de falar com pessoas…».

A apresentadora brinca e afirma: «Eu tenho saudades tuas e nunca fomos para a cama!», Cláudio Ramos afirma: «E também não me parece que a gente vá!».

Cristina Ferreira brinca e imagina um cenário: «Imagina que ficávamos sozinhos numa ilha para todo o sempre…», no entanto, Cláudio Ramos afirma de imediato: «Não ia acontecer, eu não volto a estar na cama com uma mulher, ou no sofá…».

Veja aqui o video.