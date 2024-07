Carolina Nunes revela promessa de João Oliveira: «Ficou combinado…»

Carolina Nunes revela o que deixou combinado com João Oliveira antes de sair do «Big Brother». Veja a conversa completa

Carolina Nunes falou do futuro da sua relação com João Oliveira

Carolina Nunes foi expulsa do «Big Brohter» na última Gala. Na primeira entrevista após a saída da casa mais vigiada do país, Carolina Nunes falou sobre a sua relação com João Oliveira, concorrente do reality show.

«Cá fora, há a possibilidade de acontecer entre vocês alguma coisa de estender o que lá está dentro ou não?», questionou Cláudio Ramos a Carolina Nunes sobre o romance desta com João Oliveira. «Sim. Ficou combinado… Vamos lá ver…», começou por responder a ex-concorrente, com um sorriso no rosto. «Se dentro de quatro paredes em que todos os dias ouvimos insultos um para o outro de diferentes pessoas funciona, porque é que não haveria de funcionar cá fora?», acrescentou a jovem, acreditando num futuro bonito com João Oliveira fora da casa do «Big Brother».

Veja aqui a conversa completa com Carolina Nunes.