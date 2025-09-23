Filha de dois rostos mais famosos da televisão portuguesa celebra aniversário: «O tempo voa»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:20

Filha de dois rostos bem conhecidos da televisão portuguesa, Carolina completa 23 anos e é descrita por Iva Domingues como a sua maior inspiração.

Carolina, fruto da relação de Iva Domingues com o jornalista Pedro Mourinho, celebra esta terça-feira, 23 de setembro, o 23.º aniversário. A jovem é descrita pela mãe como a sua maior inspiração e o pilar que lhe dá força diariamente.

Na sua página de Instagram, Iva não poupou nas palavras:

«És o coração que bate fora de mim, a paz e a alegria dos meus dias. Inspiras-me a ser melhor, todos os dias, com a tua doçura, mas também com a tua força e a tua coragem.»

Com uma vida construída de forma independente, Carolina tem sido motivo de orgulho para a apresentadora:

«A soma de toda a minha felicidade», resumiu Iva.

Uma homenagem que mostra não só o amor incondicional de mãe, mas também o orgulho na forma como Carolina tem desenhado o seu próprio futuro. 

Temas: Iva Domingues Pedro Mourinho Dois às 10

