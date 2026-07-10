Liliana saiu do Secret Story em terceiro lugar, mas descobriu diagnóstico que a abalou: «Fiquei sem chão»

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Liliana viveu uma das maiores alegrias da sua vida ao conquistar o terceiro lugar no "Secret Story 10", mas a felicidade tornou-se agrdidoce.

Pouco depois de abandonar a casa mais vigiada do país, a ex-concorrente recebeu uma notícia que abalou completamente a família.

À conversa com Cláudio Ramos, revelou que a mãe foi diagnosticada com cancro. «Fiquei sem chão», confessou, ao recordar o momento em que soube da doença.

Apesar do choque inicial, Liliana garante que toda a família se uniu para enfrentar este novo desafio. Atualmente, a mãe encontra-se a realizar exames para perceber qual será o próximo passo no tratamento. «Agora estamos à espera de saber se vai fazer quimioterapia», explicou.

A ex-concorrente admitiu que este foi um dos momentos mais difíceis que viveu desde o fim do programa, numa altura em que ainda estava a tentar adaptar-se ao regresso à vida fora da casa.

 

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