Luísa Castel-Branco sobre concorrente do «Big Brother»: «Eu vou gastar dinheiro para o André ganhar»

Carla Anes

24 jun, 10:06

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes comentam a última Gala do «Big Brother 2024». João foi o 17º concorrente expulso e André foi o primeiro salvo da noite com 42% dos votos.