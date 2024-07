David Maurício mostra arrependimento em relação a Daniela Ventura

David Maurício deixa todos surpreendidos com as suas perspetivas sobre a relação com Daniela Ventura - Veja a conversa completa

David Maurício falou sobre a relação com Daniela Ventura

David Maurício, o último expulso do «Big Brother 2024», esteve esta manhã no «Dois às 10» à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O ex-concorrente falou sobre a relação com Daniela Ventura.

«Agora que estou de cabeça mais fria, vejo que devia ter tido uma postura mais firme, não ter deixado que as coisas chegassem a um determinado ponto. Não é bonito o que aconteceu. Sinto mágoa, uma certa tristeza de ter passado por algumas situações destas», confessou David Maurício, após assistir a imagens fortes de discussões que teve com Daniela Ventura .

David Maurício falou ainda sobre os seus sentimentos em relação a Daniela Ventura. «Gosto muito da Daniela. Não a amo. Não posso amar uma pessoas em três meses, muito menos num contexto de jogo, porque eu não sei se ela está a fazer jogo comigo», explicou o ex-concorrente.

Veja aqui a entrevista completa a David Maurício.