David Maurício faz revelação surpreendente e envolve Márcia Soares. Goucha atira: «Pode nascer daqui qualquer coisa?»

No «Goucha», recebemos David Maurício, ex-concorrente do «Big Brother 2024», que foi expulso uns dias antes da final. Manuel Luís Goucha provoca o ex-concorrente sobre o facto dos fãs apontarem Márcia Soares como namorada ideal para David Maurício. O nosso convidado comenta o facto de Francisco Monteiro ter apontado André Silva como vencedor do programa.