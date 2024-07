Inês Morais - A grande entrevista à polémica vencedora de 24 anos que levou 100 mil euros para casa

Inês Morais sobre a participação no «Big Brother»: «Nunca me senti tão segura, tão livre e tão feliz!»

Inês Morais, vencedora do «Big Brother 2024», revela o que vai fazer com o prémio de 100 mil euros - Veja a conversa completa

Após se ter sagrado vencedora do «Big Brother 2024», Inês Morais deu a sua primeira grande entrevista no «Dois às 10»

Após vencer o «Big Brother 2024», Inês Morais marcou presença no «Dois às 10» para a sua primeira grande entrevista.

No início da conversa com Cristina Ferreira, Inês Morais assumiu que ainda está a assimilar a vitória: «Ainda não dormi. Primeiro preciso de dormir. Acho que quando acordar melhor vou conseguir processar tudo. Sei que estou muito feliz», começou por dizer a vencedora do «Big Brother 2024».

Sobre se estava à espera de vencer o reality show, Inês Morais confessou: «Eu estava ali só com uma pessoa... Obviamente que havia sempre uma pequena esperança, mas eu achava mesmo que ia ser a Daniela a ganhar».

A dada altura, Cristina Ferreira confrontou a jovem: «Se fores ler alguns comentários, não és uma vencedora consensual.... Ou seja, há muita gente que acha que tu não devias ter ganho. E há muita gente que diz que ‘nunca podia ter ganho por ser tão malcriada’. Como é que entendes isso?».

«Eu percebo perfeitamente e eu via imagens… Cheguei a queixar-me disto. Todas as galas via imagens de eu reclamar com tudo, a passar-me com tudo e eu pensava 'fogo, será que eu sou só isto?’. Mas a verdade é que o contexto do jogo puxa-nos muito para isto. Muitas vezes temos que atribuir coisas negativas uns aos outros e eu tentava não me apegar a muita gente. Eu tentava estar sozinha porque ia existir um momento em que eu ia ter que colocar a cara deles. Ia-me aparecer numa dinâmica e eu ia ter que lhes atribuir algo negativo», explicou Inês Morais.

«Eu sei perfeitamente que estou errada quando acho que era daquela maneira que me faria ouvir», admitiu Inês Morais. «Obviamente que eu não estou a lidar com pessoas que não conheço, que não me identifico. Normalmente as pessoas com quem eu me dou cá fora são as pessoas com quem eu gosto de me dar», justificou, por fim.

Veja aqui a entrevista completa a Inês Morais.