Casamento real: As primeiras imagens da infanta Maria Francisca de Bragança vestida de noiva!

Há 3h e 14min

Estas são as primeiras imagens da infanta Maria Francisca de Bragança vestida de noiva. Decorre neste momento, na Basílica do Convento de Mafra, o casamento entre a filha dos duques de Bragança, D. Duarte Pio e D. Isabel Herédia, com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins. Um evento que está a gerar grande interesse nacional e está a ser transmitido em direto pela TVI.

A noiva usa um vestido da autoria de Luzia do Nascimento, uma costureira de alta-costura que trabalha há anos para a casa real. Mas este não é o único vestido. A infanta Maria Francisca confirmou, em entrevista a Manuel Luís Goucha, que tem um segundo vestido para o jantar, «mais descontraído, mais leve», sem cauda e que «dá para dançar». Este segundo vestido é também Luzia do Nascimento.

Um detalhe curioso é que o véu da noiva é o mesmo que a mãe, Isabel de Herédia, usou no próprio casamento, em 1995.

Maria Francisca de Bragança, de 26 anos, está a usar o mesmo diadema que a mãe usou no seu casamento, em 1995, e que era da rainha Dona Amélia (a última rainha de Portugal). Uma joia que tem para a noiva um grande valor sentimental, mas também histórico. Trata-se de uma joia de 800 diamantes montados em ouro e prata. Os brincos também são os mesmos que a mãe usou no enlace com D. Duarte Pio. A infanta Maria Francisca usa ainda uma pulseira, uma joia emprestada, que também pertencia a Dona Amélia.

A assistir ao casamento estão 1200 convidados, entre eles vários membros da realeza e da aristocracia europeia, fora a população. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é um dos convidados.

Este é o primeiro Casamento na Casa Real Portuguesa (não reinante) em 28 anos. Os pais da noiva, os duques de Bragança, casaram-se a 13 de maio de 1995 no Mosteiro dos Jerónimos.