Há 1h e 53min

«Casamento Marcado», estreou esta noite, um programa apresentado por Maria Cerqueira Gomes, com vários participantes que vão ser desafiados a marcar a data do casamento antes de encontrarem o noivo ou noiva. Num ambiente paradisíaco, os concorrentes vão poder desfrutar de uma casa com jardim e piscina. Veja as imagens da casa!