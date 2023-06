Cifrão "derrete" Instagram com resposta a fotografia de namorada grávida

Noua Wong partilhou nas redes sociais, fotografias e vídeos de férias na ilha da Madeira.A artista publicou uma foto, em biquíni, a exibir a barriga de grávida: «Eu e a minha princesa».Ao que Cifrão responde nos comentários: «Duas sereias». Noua Wong e Cifrão, namorados de longa data, contaram ao mundo que esperam um menina. O sexo do bebé foi revelado durante um dos concertos dos D’ZRT, quando a artista exibe um cartaz que diz «Cifrão, fizeste-me um filho» e o cantor responde «Não é filho, é filha». O casal mostra-se mais feliz do que nunca nesta nova fase. Cifrão fez até uma declaração à namorada no seu aniversário: « «Parabéns minha princesa!!! O mundo é tão perfeito contigo do meu lado. Te amo» - escreveu o artista. Recorde-se que o casal participou na série juvenil, Cifão como Zé Milho e Noua como Jacinta.