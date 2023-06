Cristina Ferreira arrasa em jantar do final de gravações dos Queridos Papás! Veja o look

Há 1h e 39min

As gravações da novela Queridos Papás chegaram ao fim esta quarta-feira, dia 31 de maio e, de maneira a celebrar o fim do projeto que tanto sucesso tem tido na estação, a equipa reuniu-se para um jantar no qual também Cristina Ferreira marcou presença.

Foi a apresentadora que, no Instagram, partilhou os registos desta noite, aproveitando para destacar que este é «um projeto extraordinário, doce, cheio de boa energia, onde a paternidade se torna tema central e a ficção retrata a realidade». Na publicação que fez na sua página de Instagram, Cristina Ferreira, acabou por ser alvo de elogios no que toca ao look que escolheu para o jantar com os colegas: «Lindíssima», pode-se ler nos comentários.