Inês Herédia mostra-se revoltada: «Estes comentários vêm sempre de mulheres»

Há 13 min

Esta segunda-feira, 6 de março de 2023, Inês Herédia partilhou o comentário de uma seguidora referente a uma publicação que tinha feito.

A publicação era sobre Michelle Pfeiffer, em que a atriz escreveu que a artista estava como o «vinho do Porto». Uma seguidora não foi de acordo com Inês Herédia e mandou-lhe uma mensagem a dizer: «Até podia ser do vinho, mas é mesmo botox, basta olhar para as mãos dela que percebenos que já não é nenhuma jovem».

Inês ficou revoltada com este comentário e fez questão de responder e partilhar com todos os seguidores: «Engraçado que estes comentários vêm sempre de mulheres.».

«Algum problema no facto de Michelle Pfeiffer já não ser nenhuma jovem? É que parece-me que eu disse precisamente o contrário. Como elogio. Não percebo nada de botox, peço imensa desculpa se acho que está lindíssima. Deslarguem-se.», concluiu a atriz.

Percorra a galeria para ver a tão falada publicação, entre outras fotografias. Aproveite e veja o vídeo, abaixo, para fica a conhecer um pouco melhor Inês Herédia: