Recorda-se do pai de Jéssica Fernandes do Big Brother - A Revolução? Veja como está após 4 anos!

Lembra-se do icónico pai de Jéssica Fernandes do BB Revolução? Veja como está agora!

Jéssica Fernandes participou no «Big Brother - A Revolução», que estreou em setembro de 2020 e apesar de ter sido ela a concorrente, o seu pai também ficou conhecido do grande público.

Pedro Fernandes não deixou ninguém indiferente pelo seu visual original, com uma grande barba e tranças no cabelo comprido, já para não falar dos óculos que tão bem o caracterizam.

Importa referir que a par de Jéssica, também Sandra, mãe dela e mulher de Pedro, participou na mesma edição do reality show.

O pai de Jéssica Fernandes tem estado ausente nas suas redes sociais, mas numa página de fãs, foi publicado um vídeo do ex-concorrente, na altura do Natal de 2023, com um novo carro clássico. Veja como está atualmente Pedro Fernandes: