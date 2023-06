Sabe quem são estas irmãs? Temos a certeza que as conhece

Há 1h e 19min

Se é fã de «Morangos com Açúcar» então já viu, várias vezes, estas irmãs no seu ecrã. Sim, são as gémeas Rita e Sílvia que fizeram parte da série juvenil na temporada 3! Atualmente, Mariana Martinho e Margarida Martinho têm 33 anos e, apesar de estarem longe da televisão, fazem sucesso nas redes socias. Veja a galeria de fotos das irmãs que preparamos para si.