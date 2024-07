Confrontada sobre ter participado em «Morangos com Açúcar», Inês Simões revela o que dizia: «Realmente sou parecida, mas não sou eu»

No «Goucha», ouvimos o testemunho da atriz e comentadora da TVI Inês Simões, que nos fala da sua vida e carreira, nomeadamente a sua passagem pela série juvenil «Morangos com Açúcar». A nossa convidada é confrontada com imagens da sua participação no elenco da novela e reage às mesmas. Inês Simões recorda essa experiência com muito carinho: «Éramos a família uns dos outros».