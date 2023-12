Mafalda Castro era uma das concorrentes do Dança com as Estrelas: «Quando nós soubemos que ela estava grávida deixou de o ser»

Mafalda Castro arrasa na Gala "Palácio das Estrelas" com um look elegante e um pormenor inesperado!!

Cristina Ferreira revela que Mafalda Castro é concorrente do Dança com as Estrelas

Foi esta manhã no programa «Dois às 10» que revelámos o motivo do afastamento de Mafalda Castro dos ecrãs.

Foi através do Instagram que apresentadora partilhou a notícia da sua gravidez. Mafalda Castro e o namorado Rui Simões vão ser pais e esta explica «Estive em casa este tempo todo por causa disto, não pelo facto de estar grávida, mas desde as primeiras semanas, quase desde que soube que estava grávida que foi uma gravidez de risco então ficar em casa a repousar era literalmente a única coisas que podia fazer».

A apresentadora confessa: «Só agora me senti confortável para vos contar, acho que nós só temos de dizer não quando os médicos dizem que podemos, mas quando nos sentimentos confortáveis».

Cristina Ferreira assume: «Como devem calcular eu sei desde o primeiro dia porque tivemos que tomar esta decisão de a Mafalda ficar em casa e fomos sempre esperando pela nova avaliação do médico, porque ela teve mesmo que ficar de cama», a apresentadora acrescenta: «É muito engraçado porque a Mafalda era para ser uma das concorrentes do Dança com as Estrelas portanto a partir deste momento deixou de o ser, quando nós soubemos que ela estava grávida».

A apresentadora termina: «Ela voltará quando estiver bem, não soubemos ainda se antes de ter o bebé ou depois de ter o bebé».

