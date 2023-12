Incêndio: três mortos e mais de 200 pessoas retiradas de um hospital perto de Roma

Pelo menos 14 mortos em confronto entre populares e criminosos no México

Um incêndio no Hospital Giovanni Evangelista, perto de Roma, Itália, fez pelo menos três mortos e levou à retirada de mais 200 pessoas. O fogo deflagrou na noite de sexta-feira, informam os bombeiros italianos.

Segundo o município de Tivoli, além dos corpos das três vítimas do incêndio, foi recuperado um quarto corpo pelos bombeiros. No entanto, a pessoa já teria morrido antes das chamas deflagrarem no hospital.

Os mortos - dois homens e duas mulheres - tinham entre 76 e 86 anos.

Os doentes que estavam nos Cuidados Intensivos foram transferidos de imediato para outras unidades hospitalares, enquanto os menos graves foram para um ginásio municipal, enquanto aguardam transferência para outras instalações, aponta a AP.

Os bombeiros realizam as operações de rescaldo e tentam resgatar medicamentos e equipamentos médicos.

A Polícia Científica está a investigar o incêndio para determinar as suas causas.