O cadáver de um homem de cerca de 50 anos foi encontrado esta quarta-feira na margem do Rio Douro, na zona de Lordelo do Ouro, no Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi resgatado pelas 09:10.

A operação foi efetuada pela secção de Lordelo do Ouro dos Bombeiros Voluntários, pelos Bombeiros Sapadores e pela Autoridade Marítima, sendo empregados cinco operacionais.