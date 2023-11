Tentativa de roubo, facadas e vítima em estado muito grave. Detidos dois suspeitos de tentativa de homicídio em Portimão

Dois homens foram detidos por “fortes suspeitas” de tentativas de homicídio e de roubo em julho passado, em Portimão, distrito de Faro, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“A Polícia Judiciária, através do DIC [Departamento de Investigação Criminal] de Portimão, identificou e deteve dois homens, pela presumível autoria de crimes de homicídio e roubo, na forma tentada, cometidos em julho passado, em Portimão”, segundo um comunicado desta força de segurança.

De acordo com a nota, “os suspeitos agrediram a vítima com várias facadas no tronco e membros superiores”, no decurso da uma tentativa de roubo com arma branca, em lugar devoluto no centro de Portimão e depois de esta ter recusado revelar o local onde se encontrava o dinheiro, que pretendiam roubar.

Os suspeitos puseram-se em seguida em fuga sem assistir ou socorrer a vítima, que ficou em “estado muito grave, só não falecendo porque foi assistida, intervencionada e internada, situação que ainda se mantém, tendo-lhe sido extraído um órgão que, devido às lesões, ficou em estado irreversível”.

Segundo a PJ, os detidos, de 22 e 25 anos de idade, com antecedentes criminais, foram presentes a um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido impostas as medidas de coação de apresentações periódicas e a proibição de contactos com a vítima.

O inquérito está a ser conduzido pelo Ministério Público de Portimão.