Salário mínimo na construtora Garcia Garcia sobe para 875 euros este ano

Costa destaca aumento do salário mínimo, das pensões e descida do IRS em 2024

Salário mínimo nos 1.000€, dentistas no SNS, rendas a depender dos salários. Eis as promessas sem preço de Pedro Nuno Santos: "Queremos decidir. Queremos avançar"

O salário mínimo nacional subiu para 820 euros este ano, mas há empresas que garantem o ordenado mais baixo que praticam é mais robusto do que esse valor. É o caso da construtora Garcia Garcia, que decidiu aumentar o salário de entrada para 875 euros, ou seja, 55 euros acima do atual salário mínimo nacional.

“A Garcia Garcia atualiza, já este mês, o ordenado mínimo em vigor na empresa para 875 euros. A construtora estabelece, assim, um incremento superior aos 7,9% definidos pelo Governo para o salário mínimo nacional em 2024, aumentando desta forma em 9,4% o seu salário de entrada“, anuncia a empresa, numa nota enviada às redações.

Já no ano passado esta construtora praticava um salário mínimo mais elevado (800 euros) do que a fasquia nacional (760 euros).

O objetivo desta diferença face ao mínimo nacional é “potenciar a captação e retenção” de trabalhadores, mas também “promover o bem-estar” desse talento.

“Paralelamente, todos os salários inferiores a 1.400 euros beneficiarão diretamente de um aumento mínimo de 75 euros, acompanhando assim a evolução registada ao nível do salário mínimo do grupo”, acrescenta a Garcia Garcia, que frisa que, com esta medida, quer ajudar os trabalhadores a enfrentar o aumento generalizado dos preços e a diminuição do poder de compra.

Além do salário, a Garcia Garcia assegura estar apostada na disponibilização de benefícios aos trabalhadores, como seguro de saúde a todos os trabalhadores (que inclui os filhos até aos 18 anos), apoios ao ensino dos filhos dos trabalhadores, e prémios de desempenho “regulares”.

A propósito, “como tem sido prática habitual”, no final do ano de 2023, em função dos resultados, a Garcia Garcia realizou uma distribuição extraordinária de resultados pelos mais de 250 trabalhadores, através da atribuição de um salário extra.