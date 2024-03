Praticou "violência física e psicológica extrema": mulher de 32 anos detida por agredir companheiro de 59

Uma mulher de 32 anos foi detida segunda-feira pelo Comando Distrital de Leiria da PSP devido à prática do crime de violência doméstica

A detida foi indiciada de "violência física e psicológica extrema". É acusada de perseguir o companheiro, de 59 anos, no local de trabalho e em lazer e de tentar controlar o seu telemóvel. Foram também registadas ameças de suicídio com recurso arma branca.



Alguns dos comportamentos foram presenciados pelo filho do casal, de seis anos, diz a PSP.

O comunicado da PSP relata ainda que a vítima dormia num quarto separado com a porta trancada por temer pela sua integridade física. Garante ter sido agredido "várias vezes em diversas partes do corpo, ao mesmo tempo que sobre ele a mulher exercia coação para efetuar as suas manobras de controlo e ciúme, bem como de obtenção de bens materiais à custa da vítima."

Presente a juiz, a mulher ficou proibida de contactar o companheiro e de frequentar a residência da vítima ou o seu local de trabalho.