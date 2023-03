Os nomeados para Melhor Filme

"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo": on demand no canal TV Cine+; estas terça e quarta-feira em alguns cinemas NOS

Realizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Nomeado para 11 Óscares: Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Banda Sonora Original, Canção, Atriz (Michelle Yeoh), Atriz Secundária (Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis), Ator Secundário (Ke Huy Quan), Montagem e Figurinos.

"A Oeste Nada de Novo": na Netflix

Realizado por Edward Berger. Nomeado para nove Óscares: Melhor Filme, Filme Internacional, Argumento Adaptado, Fotografia, Caracterização, Banda Sonora Original, Som, Efeitos Visuais e Design de Produção.

"Os Espíritos de Inisherin": nos cinemas

Realizado por Martin McDonagh. Nomeado para nove Óscares: Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Ator (Colin Farrell), Ator Secundário (Brendan Gleeson e Barry Keoghan), Atriz Secundária (Kerry Condon), Banda Sonora Original e Montagem.

"Elvis": na Netflix

Realizado por Baz Luhrman. Nomeado para oito Óscares: Melhor Filme, Ator (Austin Butler), Caracterização, Som, Fotografia, Figurinos, Montagem e Design de Produção

"Os Fabelmans": nos cinemas

Realizado por Steven Spielberg. Nomeado para sete Óscares: Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Atriz (Michelle Williams), Ator Secundário (Jude Hirsch), Banda Sonora Original e Design de Produção.

"Top Gun: Maverick": na plataforma Sky Showtime; estas terça e quarta-feira em alguns cinemas NOS

Realizado por Joseph Kozinski. Nomeado para seis Óscares: Melhor Filme, Montagem, Banda Sonora Original, Som, Efeitos Visuais, Argumento Adaptado.

"Tár": nos cinemas

Realizado por Todd Field. Nomeado para seis Óscares: Melhor Filme, Realização, Argumento Original, Atriz (Cate Blanchett), Fotografia e Montagem.

"Avatar: O Caminho da Água": nos cinemas

Realizado por James Cameron. Nomeado para quatro Óscares: Melhor Filme, Som, Efeitos Visuais e Design de Produção.

"O Triângulo da Tristeza": na plataforma Filmin

Realizado por Ruben Östlund. Nomeado para três Óscares: Melhor Filme, Realização e Argumento Original.

"A Voz das Mulheres": nos cinemas a partir de quinta-feira

Realizado por Sarah Polley. Nomeado para dois Óscares: Melhor Filme e Argumento Adaptado.

Os outros nomeados

"Ice Merchants": nos cinemas

Realizado por João Gonzalez. Nomeado para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

"A Baleia": nos cinemas

Realizado por Darren Aronofsky. Nomeado para três Óscares: Ator (Brendan Fraser), Atriz Secundária (Hong Chau) e Caracterização.

"Viver": nos cinemas

Realizado por Oliver Hermanus. Nomeado para dois Óscares: Melhor Ator (Bill Nighy) e Argumento Adaptado.

"Aftersun": nos cinemas

Realizado por Charlote Wells. Nomeado para o Óscar de Melhor Ator (Paul Mescal).

"Para Leslie": nos cinemas

Realizado por Michael Morris. Nomeado para o Óscar de Melhor Atriz (Andrea Riseborough)

"Black Panther: Wakanda Para Sempre": na Disney +

Realizado por Ryan Coogler. Nomeado para cinco Óscares: Melhor Atriz Secundária (Angela Bassett), Figurinos, Caracterização, Canção e Efeitos Visuais.

"Blonde": na Netflix

Realizado por Andrew Dominik. Nomeado para o Óscar de Melhor Atriz (Ana de Armas).

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out": na Netflix

Realizado por Rian Johnson. Nomeado para o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

"Babilónia": nos cinemas

Realizado por Damien Chazelle. Nomeado para três Óscares: Banda Sonora Original, Design de Produção e Figurinos.

"Navalny": na HBO Max

Realizado por Daniel Roher. Nomeado para o Óscar de Melhor Documentário.

"Vulcão: Uma História de Amor": na Disney +

Realizado por Sara Dos. Nomeado para o Óscar de Melhor Documentário.

"All That Breathes": na Netflix

Realizado por Shaunak Sen. Nomeado para o Óscar de Melhor Documentário.

"Pinóquio de Guillermo del Toro": na Netflix

Realizado por Guillermo del Toro. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação.

"O Gato das Botas: O Último Desejo": nos cinemas

Realizado por Joel Crawford e Januel Mercado. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação.

"Monstro Marinho": na Netflix

Realizado por Chris Williams. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação.

"Turning Red - Estranhamente Vermelho": na Disney +

Realizado por Dormee Shi. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação.

"EO": nos cinemas

Realizado por Jerzy Skolimowski. Nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional (Polónia).

"Agentina, 1985": na Amazon Prime Video

Realizado por Santiago Mitre. Nomeado ao Óscar de Melhor Filme Internacional (Argentina).

"Bardo, Falsa Crónica de Umas Quantas Verdades": na Netflix

Realizado por Alejandro G. Inñarritu. Nomeado para o Óscar de Melhor Fotografia.

"The Martha Mitchell Effect": na Netflix

Realizado por Anne Alvergue e Debra McClutchy. Nomeado para Melhor Documentário em Curta-Metragem.

"Haulout ": no Youtube (via New Yorker)

Realizador po Maxim Arbugaev e Evgenia Arbugaeva. Nomeado para Melhor Documentário em Curta-Metragem.

"Stranger at the Gate": no Youtube (via New Yorker)

Realizado por Joshua Seftel. Nomeado para Melhor Documentário em Curta-Metragem.