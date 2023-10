Dorothy de 104 anos morreu dias depois de saltar de paraquedas e bater um recorde mundial

O cão mais velho do mundo é… português

Dorothy Hoffner andou nas bocas do mundo ao tornar-se a pessoa mais velha a saltar de paraquedas. Agora, pouco mais de uma semana depois do feito, foi anunciado que a idosa de 104 anos morreu na casa de repouso de Brookdale Lake View, em Chicago, durante a noite de domingo para segunda.

Segundo Joe Conant, amigo próximo de Dorothy Hoffner, a sua morte foi inesperada.

Os dois conheceram-se em 2017, contou o enfermeiro ao Washington Post, altura em que Conant começou a cuidar de um paciente no lar. Quando os dois tentavam perceber quando as refeições eram servidas, a idosa convidou-os para comerem com ela. A partir daí, o trio passou a jantar quase sempre junto e Dorothy Hoffner começou a chamar neto a Conant.

A idosa é descrita como uma mulher muito ativa, que não prescindia das suas caminhadas.

Em 2019, Conant partilhou que queria saltar de paraquedas e, para seu espanto, Dorothy disse que queria ir com ele. De início, achou que ela queria apenas observar. "Não, não, não, quero saltar de um avião", disse a idosa, que acabou por adorar a experiência.

Em abril deste ano, Dorothy Hoffner manifestou a vontade de repetir o feito. Pouco depois, Conant viu que uma mulher de 103 anos, a sueca Rut Linnéa Larsson, bateu o recorde do Guinness da pessoa mais velha a fazer skydiving em maio.

A ideia de destronar a sueca não terá seduzido Dorothy, que preferia não ter a atenção dos media, conta Conant, citado pelo Washington Post. Mas mais tarde, acabou por deixar-se levar, uma vez que construiu algumas relações com jornalistas.

No dia 1 de outubro, Dorothy Hoffner voltou a atirar-se de um avião, mas desta vez tinha assistência.

"A idade é só um número", disse a quem assistiu à sua aterragem, segundo a Associated Press.



Joe Conant ainda está a tratar da papelada para submeter o salto de Dorothy Hoffner ao Guinness World Records e, assim, oficializar o feito da amiga.