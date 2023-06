Esta pedra nos rins bateu dois recordes mundiais. É a maior e a mais pesada de sempre

Bebé com apenas 21 semanas de gestação entra no Guinness como o mais prematuro a sobreviver

Tem 13,37 centímetros de comprimento, pesa 801 gramas e foi retirada de um paciente do Sri Lanka. De acordo com o Guinness World Records, esta é a pedra nos rins maior e mais pesada alguma vez retirada do corpo de um humano. A nova recordista foi encontrada no dia 1 de junho.

A maior pedra alguma vez retirada de um rim humano (Guinness World Records)

É da largura de uma toranja, do comprimento de uma banana e pesa tanto como quatro hamsteres adultos, como compara a CNN. Esta pedra nos rins bateu dois recordes mundiais, por ser a maior e a mais pesada.

Estava alojada no rim direito do paciente e foi identificada e retirada pela equipa de urologia do Hospital Militar Colombo, no Sri Lanka. Apesar do seu tamanho, o rim esteve sempre a funcionar normalmente.

Cirurgia foi realizada pelo médico Kugadas Sutharshan, a 1 de junho (Guinness World Records)

Os recordes anteriores tinham sido fixados na Índia, em 2004, quando foi retirada uma pedra com 13 centímetros e no Paquistão onde, em 2008, os médicos se depararam com uma pedra nos rins de 620 gramas.

As pedras nos rins são formadas quando urina altamente concentrada passa pelos rins, o que levar a que parte dos compostos químicos da urina cristalizem e formem uma ou mais pedras, como explica o próprio Guinness World Records.

VIDEO: Sri Lankan doctors remove what is now recorded as the world's largest kidney stone, from a 62-year-old retired soldier. According to the army, the stone removed from ex-sergeant Canistus Coonge weighed 801 grams (28.25 ounces). pic.twitter.com/api1IzOs2I — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2023

Os recordes relacionados com os rins:

Maior número de pedras retiradas de um só paciente: a 8 de dezembro de 2009, no Instituto de Urologia, situado em Dhule, na Índia, foram retiradas 172.155 pedras nos rins de um homem chamado Dhanraj Wadile.

Maior número de pedras dos rins retiradas de um só paciente (Guinness World Records)

Pessoa mais nova a quem foi retirada uma pedra dos rins: Joshua Price é norte-americano e tinha apenas seis anos e 298 dias quando os cirurgiões do Hospital Hermann, no Texas, lhe retiraram uma pedra do rim esquerdo, a 5 de outubro de 1993.

A pedra dos rins mais cara de sempre: a 18 de janeiro de 2006, a pedra retirada dos rins do ator William Shatner, conhecido pelo papel de capitão Kirk da série Star Trek, foi vendida por 25 mil dólares (quase 23 mil euros) ao GoldenPalace.com.