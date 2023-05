“Eu 'tou-me a cagar, eu quero é ordenado”. Como o PSD distribui “boys” nas juntas de Lisboa

“Eu 'tou-me a cagar, eu quero é ordenado”. Esta é uma das expressões usadas numa escuta que o Ministério Público considera ter relevância criminal, e que portanto consta da investigação Tutti Frutti, que a TVI e a CNN Portugal, estações que pertencem ao mesmo grupo, estão durante toda esta semana a revelar.

Depois de, esta terça-feira, o Jornal Nacional ter divulgado operações, escutas e emails que comprometem atuais membros do governo PS que na altura da investigação lideravam a Câmara Municipal de Lisboa – Fernando Medina e Duarte Cordeiro -, na quarta o foco está na rede de interesses criada por políticos do PSD eleitos para as juntas de freguesia.

