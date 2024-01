Antony Blinken em Ramallah tenta criar solução para futuro de Gaza

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, está na região para tentar evistar o alastramento do conflito. Esta quarta-feira, encontrou-se com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mamou Abbas. A visita causou algumas manifestações e e escaramuças em Ramallah.

Os Houtis do Iémen lançaram ontem o seu maior ataque de sempre contra a navegação no Mar Vermelho. Navios de guerra e aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido intercetaram 21 mísseis e drones. O Reino Unido já avisou que este ataque pode ter graves consequências.