Caso Altice. Afinal foram apreendidos dois dos carros mais exclusivos e caros do mundo - agora é o de Hernâni Vaz Antunes (total dos dois veículos: 16 milhões de euros)

Afinal não foi só o Bugatti Centodieci do patrão da Altice que foi apreendido pela PJ. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sabe que Hernâni Vaz Antunes, outro arguido na Operação Picoas, tem um carro de luxo igual que agora também está à guarda do Estado. Os dois veículos valem 16 milhões de euros