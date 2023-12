"De alguma forma chegou a Belém algo por uma via não oficial que se tentou oficializar": Sandra Felgueiras antecipa mais novidades no caso das gémeas tratadas no Santa Maria e promete que a TVI "não vai ceder a ameaças de ninguém"

Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou comentar hoje o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no Santa Maria devido a uma alegada cunha presidencial. “Em momento algum, desmente o que a TVI avançou: a existência de uma carta que nos foi omitida e que revela que, por alguma razão, o Presidente da República não quis dizer a verdadeira origem deste estranho e misterioso caso”, considera Sandra Felgueiras, a jornalista que coordena esta investigação. Sandra Felgueiras refere mesmo que “este será o primeiro caso, até hoje, em que São Bento desconhece a origem desta carta” e procura adiantar “a resposta possível para este enigma: de alguma forma, chegou a Belém algo por uma via não oficial, que se tentou oficializar”. Esta noite, irá também dar voz à revolta das mães portuguesas com crianças que foram submetidas ao mesmo tratamento, embora com tempos muito mais demorados.