Horácio Guerreiro, diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, já enviou o pedido de renuncia ao cargo ao Ministro da Saúde e diz não ter condições para continuar depois de ter sido contrariado nas decisões que tomou no serviço de maternidade.

O diretor garantiu ainda que o plano para o Algarve não reúne condições de segurança para as grávidas.