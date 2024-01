É o fim do IVA zero. Cereais, rações e azeite deverão subir mais

O IVA zero terminou esta quinta-feira. A partir desta sexta-feira há 46 produtos, como o tomate ou o frango, que voltam a pagar imposto. Com a aplicação do IVA, os preços deste cabaz voltam a subir, entre 6% e 23%. Mas prepare-se porque há produtos que podem subir ainda mais e não tem a ver com eventuais más-práticas dos supermercados.