"Em França, não há Natal. Não há Natal como em Portugal". Entre lágrimas e sorrisos, chegou o momento do reencontro

Se alguma vez esteve num aeroporto nesta altura do ano, à espera de um familiar, por exemplo, sabe como é. Sempre a olhar para a porta das chegadas, aquele friozinho na barriga, o coração a acelerar. E por fim, o esperado abraço.



É basicamente isso que milhares de pessoas têm sentido por estes dias, com o regresso a Portugal de emigrantes, para passar o Natal em família.



Fomos fazer companhia a quem esperava no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e no Humberto Delgado em Lisboa, são dias com muitos reencontros e muitos abraços.