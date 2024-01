Houthis perturbam navegação no Mar Vermelho: "Este é um problema internacional que requer uma solução internacional"

Apesar de o Iémen estar a quase 2 mil quilómetros de Israel, o país tornou-se um dos palcos da crise que se vive no Médio Oriente. Pouco depois do início da guerra em Gaza, os rebeldes Houthis lançaram ataques contra os navios mercantes no Mar Vermelho que tivessem ligações a Israel. Navegar naquela zona tem sido difícil e isso cria elevados custos para o comércio mundial.