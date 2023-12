Donald Tump sofreu mais uma derrota. O Tribunal Supremo do Estado norte-americano do Colorado decidiu que o nome do ex-presidente não poderá constar nos boletins de voto das presidenciais do próximo ano.

Esta sentença que condena a intervenção de Trump nos episódios de violência no Capitólio, ainda pode ser revertida pelo Supremo Tribunal dos EUA, onde Trump conta com uma maioria de juízes que lhe são favoráveis.